Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109737
ALTIN
177.513
DOLAR
4.1008
STERLİN
5.8271
EURO
5.0540

Rektör Durmuş, Sason’da incelemelerde bulundu

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve beraberindeki heyet, Sason’da açılması planlanan Meslek Yüksek Okulu ve entegre tesisleri için ilçede incelemelerde bulundu.Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 2018 eğitim...

Rektör Durmuş, Sason’da incelemelerde bulundu

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve beraberindeki heyet, Sason’da açılması planlanan Meslek Yüksek Okulu ve entegre tesisleri için ilçede incelemelerde bulundu.Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 2018 eğitim...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:08
Rektör Durmuş, Sason’da incelemelerde bulundu

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve beraberindeki heyet, Sason’da açılması planlanan Meslek Yüksek Okulu ve entegre tesisleri için ilçede incelemelerde bulundu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 2018 eğitim öğretim yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan üniversiteye tahsis edilen yerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, yüksekokulun açılmasına herhangi bir engelin olmadığını belirtti. Açılacak olan yüksekokulun ilçeye çok faydalı olacağını belirten Durmuş, ilçe merkezini de gezerek vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Rektör Durmuş’a ziyaretinde kaymakam ÖKKEŞ Beyaz ve Belediye Başkanı Cuma Uçar eşlik etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Uçar’dan yeni amire ziyaret
Başkan Uçar’dan yeni amire ziyaret
Başkan Uçar çalışmaları değerlendirdi
Başkan Uçar çalışmaları değerlendirdi
Sason semaları al bayraklı uçurtmalarla renklendi
Sason semaları al bayraklı uçurtmalarla renklendi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim