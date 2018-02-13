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Öğrenciler değerlerini öğreniyor

Batman 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu Karanfil Sınıfı öğrencileri, "Değerler Eğitimi Dersi" kapsamında maddi, manevi kültürel, sosyal, nezaket, görgü gibi her türlü değeri öğreniyor.Değerler eğitiminin önemini anlatan Karanfil Sınıfı...

Öğrenciler değerlerini öğreniyor

Batman 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu Karanfil Sınıfı öğrencileri, "Değerler Eğitimi Dersi" kapsamında maddi, manevi kültürel, sosyal, nezaket, görgü gibi her türlü değeri öğreniyor.Değerler eğitiminin önemini anlatan Karanfil Sınıfı...

13 Şubat 2018 Salı 14:23
Öğrenciler değerlerini öğreniyor

Batman 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu Karanfil Sınıfı öğrencileri, "Değerler Eğitimi Dersi" kapsamında maddi, manevi kültürel, sosyal, nezaket, görgü gibi her türlü değeri öğreniyor.

Değerler eğitiminin önemini anlatan Karanfil Sınıfı Öğretmeni Serpil Atmaca, "Okulumuzda ocak ayı değerler eğitimi teması Nezaket ve Görgü Kuralları olarak belirlendi. Değerler Eğitimi Dersi kapsamında, ’Ağaç yaşken eğilir’ felsefesinden hareketle çocuklarımıza, maddi, manevi kültürel, sosyal her türlü değerleri öğrenmeleri için eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız bu değerler eğitimi sayesinde toplumun değerlerinden uzaklaşmak yerine toplumun her türlü değerini öğrenmiş oluyor” dedi.

Çocukları zorlamadan kazandırılan nezaket kurallarının çocuklarda özgüven oluşumuna da katkı sunduğunu ifade eden Atmaca, “Toplum tarafından onay görür. Onay gören çocuğun aidiyet ve özgüven duygusu gelişir. Toplum hayatında inan ilişkileri önemli bir yer tutar. Nezaketi, inceliği, yaşamın bir gereği haline getiren önce kendisine sonra da karşısındakine saygılı olmasını bilen insanların, ihtiyaçlarını daha kolay temin edecekleri ve daha mutlu olacakları açıktır. Kimi zaman bir teşekkür, kimi zaman bir çiçek, çözülmesi zor birçok meselenin üstesinden gelir” diye konuştu.
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