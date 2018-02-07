Mobil Gençlik Merkezi Sason’da öğrencilerle buluştu

Batman Mobil Gençlik Merkezi görevlileri, Sason’da okulları ziyaret ederek çeşitli spor dallarını öğrencilere tanıttı.

Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlce Müdürlüğü tarafından ilçeye davet edilen Batman Mobil Gençlik Merkezi çalışanları, projeleri kapsamında Yunus Emre İlk ve Orta Okulunda öğrencilere okçuluk, voleybol, sokak tenisi, mini golf, satranç, hat sanatı, basketbol, futbol, halk oyunları ve çocuk oyunları gibi etkinlikleri tanıttı. Okulda bulunan birçok öğrencinin ilk kes tanıştığı spor dalları hakkında merakının giderildiği buluşmada öğrenciler, Mobil Gençlik Merkezi görevlilerinden yeni öğrendikleri spor dalları hakkında bilgi alarak nasıl oynanacağını öğrendi.