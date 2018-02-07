Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Mobil Gençlik Merkezi Sason’da öğrencilerle buluştu

Batman Mobil Gençlik Merkezi görevlileri, Sason’da okulları ziyaret ederek çeşitli spor dallarını öğrencilere tanıttı.Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlce Müdürlüğü tarafından ilçeye davet edilen Batman Mobil Gençlik Merkezi çalışanları,...

Mobil Gençlik Merkezi Sason’da öğrencilerle buluştu

Batman Mobil Gençlik Merkezi görevlileri, Sason’da okulları ziyaret ederek çeşitli spor dallarını öğrencilere tanıttı.Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlce Müdürlüğü tarafından ilçeye davet edilen Batman Mobil Gençlik Merkezi çalışanları,...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:30
Mobil Gençlik Merkezi Sason’da öğrencilerle buluştu

Batman Mobil Gençlik Merkezi görevlileri, Sason’da okulları ziyaret ederek çeşitli spor dallarını öğrencilere tanıttı.

Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlce Müdürlüğü tarafından ilçeye davet edilen Batman Mobil Gençlik Merkezi çalışanları, projeleri kapsamında Yunus Emre İlk ve Orta Okulunda öğrencilere okçuluk, voleybol, sokak tenisi, mini golf, satranç, hat sanatı, basketbol, futbol, halk oyunları ve çocuk oyunları gibi etkinlikleri tanıttı. Okulda bulunan birçok öğrencinin ilk kes tanıştığı spor dalları hakkında merakının giderildiği buluşmada öğrenciler, Mobil Gençlik Merkezi görevlilerinden yeni öğrendikleri spor dalları hakkında bilgi alarak nasıl oynanacağını öğrendi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik sosyal aktivite
Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik sosyal aktivite
Gençlik Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır
Gençlik Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır
Belediyenin denetimleri takdir ediliyor
Belediyenin denetimleri takdir ediliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim