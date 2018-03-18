Gercüş’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi kutlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü programla kutlandı.

Dicle Anadolu Lisesi ve Gercüş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen programa İlçe kaymakamı Ünal Koç, Jandarma Tabur Komutanı Ercan Çetin, Mili Eğitim Müdürü Siraç Badur, Emniyet Amiri Talip Panavur, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, kurum amirleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri ve sunumlar yapıldı. Daha sonra, programa katılanlara Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kuru üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.