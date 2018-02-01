Gençlik Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır

Batman’a 3 Şubat 2018 Cumartesi günü gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bir dizi karşılama programı hazırlıyor.

Batman girişinde farklı branş ve alanlarda eğitim gören sporcu ve antrenörlerinin yanı sıra tüm personel, ay-yıldızlı bayraklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren; “Cumhurbaşkanımızın ilimize gelişini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Türkiye’deki gençler için yaptığı yatırım ve hizmetler, yeni nesilin önünü açtı. Batman için 3 Şubat 2018 Cumartesi günü bayram günü olacak. Kurum olarak sporcularımızla, gençlerimizle, antrenörlerimiz ve tüm personellerimizle Batman girişinden Atatürk Kapalı Spor Salonuna kadar elimizde ay-yıldızlı bayraklarla karşılama yapacağız. Bütün Batman halkını Turgut Özal Bulvarı boyunca karşılamaya davet ediyorum” dedi.