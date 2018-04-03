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Fen Bilimleri öğrencilerine cooking eğitimi verildi

Eğitimdeki başarısının yanı sıra sosyal etkinlik ve aktivitelerle de adından sıkça söz ettiren Batman Özel Fen Bilimleri Koleji cooking olan aşçılık-mutfak konulu etkinlikle öğrencilerini bilgilendirdi.Fen Bilimleri Koleji 2’nci sınıf...

Fen Bilimleri öğrencilerine cooking eğitimi verildi

Eğitimdeki başarısının yanı sıra sosyal etkinlik ve aktivitelerle de adından sıkça söz ettiren Batman Özel Fen Bilimleri Koleji cooking olan aşçılık-mutfak konulu etkinlikle öğrencilerini bilgilendirdi.Fen Bilimleri Koleji 2’nci sınıf...

03 Nisan 2018 Salı 17:32
Fen Bilimleri öğrencilerine cooking eğitimi verildi

Eğitimdeki başarısının yanı sıra sosyal etkinlik ve aktivitelerle de adından sıkça söz ettiren Batman Özel Fen Bilimleri Koleji cooking olan aşçılık-mutfak konulu etkinlikle öğrencilerini bilgilendirdi.

Fen Bilimleri Koleji 2’nci sınıf öğrencileri için bir otelde düzenlenen kahvaltılı programda otel müdürü Mehmet Nevzat Çelik ve okulun İngilizce Öğretmeni Asım Demirhan öğrencilere cooking hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtladı. Otel Müdürü Çelik’e teşekkür eden Fen Bilimleri Koleji Basın Koordinatörü Mecit Yıldırım; “Öğrencilerimize İngilizce dersini sevdirme adına böyle bir etkinlik düzenledik. Otel Müdürü Mehmet Nevzat Çelik’in öğrencilere cooking hakkında detaylı bilgi vermesi öğrenciler için faydalı oldu. Öğrencilerimiz için bu faydalı etkinlikte bize yardımcı olan Mehmet Nevzat Çelik’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Program, öğrencilerle hatıra fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
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