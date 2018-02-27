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Esnafa ‘çöp saati ve kuralları’ hatırlatıldı

Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnafın çöplerini zamanında alabilmek, çöplerini gelişi güzel saatlerde çıkarmalarının önüne geçebilmek ve sürekli yaşanan çöp birikimini önlemek için çöp toplama saatleri...

Esnafa ‘çöp saati ve kuralları’ hatırlatıldı

Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnafın çöplerini zamanında alabilmek, çöplerini gelişi güzel saatlerde çıkarmalarının önüne geçebilmek ve sürekli yaşanan çöp birikimini önlemek için çöp toplama saatleri...

27 Şubat 2018 Salı 17:13
Esnafa ‘çöp saati ve kuralları’ hatırlatıldı

Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnafın çöplerini zamanında alabilmek, çöplerini gelişi güzel saatlerde çıkarmalarının önüne geçebilmek ve sürekli yaşanan çöp birikimini önlemek için çöp toplama saatleri hakkında bilgilendirme broşürü dağıttı.

Esnafın yoğun olduğu bulvar ve caddelerin gün boyu temiz kalmasını sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen esnaf bilgilendirme çalışması ile kentin temizliği konusunda önemli mesafelerin alınması amaçlanıyor. Esnaf bilgilendirme çalışmasına 1. ve 2. caddedeki esnaflara bilgilendirme broşürü dağıtarak başlayan Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, sırasıyla Gülistan Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı’nda broşür dağıtımı ve esnaf bilgilendirme çalışması yaptı. Esnaflara dağıtılan broşürlerde, esnafın işyerlerini kapattıktan sonra çöplerini çöp poşeti içinde çöp toplama noktalarına bırakmaları şeklinde bilgilere yer veriliyor. Dağıtılan broşürlerde, çöpünü vaktinden önce çıkaran ve uygunsuz yerlere bırakan esnaflar hakkında Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanacağı bilgisi de yer alıyor.
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