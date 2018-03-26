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BTÜ’de çalışma salonu sayısı 4’e çıkarıldı

Öğrencilerden gelen yoğun talepleri geri çevirmeyen Batman Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, çalışma salonu sayısını 2’den 4’e çıkardı.BTÜ Merkez Kampüsü’nde daha önce iki adet olan ve 75 kişinin yararlanabildiği...

BTÜ’de çalışma salonu sayısı 4’e çıkarıldı

Öğrencilerden gelen yoğun talepleri geri çevirmeyen Batman Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, çalışma salonu sayısını 2’den 4’e çıkardı.BTÜ Merkez Kampüsü’nde daha önce iki adet olan ve 75 kişinin yararlanabildiği...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:15
BTÜ’de çalışma salonu sayısı 4’e çıkarıldı

Öğrencilerden gelen yoğun talepleri geri çevirmeyen Batman Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, çalışma salonu sayısını 2’den 4’e çıkardı.

BTÜ Merkez Kampüsü’nde daha önce iki adet olan ve 75 kişinin yararlanabildiği çalışma salonu sayısı Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’un talimatı ile 4’e çıkarılarak 150 öğrencinin faydalanabileceği bir yapıya kavuştu. Çalışma salonlarını inceleyen Rektör Durmuş, öğrencilerden gelen çalışma salonu taleplerini merkez kampüs imkanları çerçevesinde 4’e çıkardıklarını, öğrencilerin rahat çalışma imkanına kavuşması için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Öğrencilerinin canla başla çalıştıklarını gördükçe çok mutlu olduğunu belirten Durmuş, “Evlatlarımdan hiçbir farkı olamayan öğrencilerim için her türlü sosyal ve kültürel ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin donanımlı, kalifiye ve vatana hayırlı olmaları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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