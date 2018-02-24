Beşirili 56 öğrenci Samsun’a gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafınca başlatılan ’Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Batman’ın Beşiri ilçesinden 56 öğrenci Samsun’a gönderildi.

Beşiri ilçesinde düzenlenen bir törenle öğrenciler Samsun’a uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ubeydullah Aydın; "Bu gün valimizin de katkılarıyla düzenlenmiş olan, ’Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında 56 öğrencimizi Samsun’a geziye gönderdik. Başta bu projede bizleri yalnız bırakmayan ve öğrencilerimize cep harçlığı ile destekleyen Beşiri Kaymakamımız Mustafa Maslak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.