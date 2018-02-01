Belediyenin denetimleri takdir ediliyor

Batman Belediyesi’nin, okul çevrelerindeki internet cafeler, parklar ve okul kantinlerinde yaptıkları denetimler farklı platformlarda takdir ediliyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem yarıyıl değerlendirme toplantısı Türkiye Petrolleri Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşti. Vali Ahmet Deniz’in Başkanlığında yapılan toplantıya mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları, okul servisleri temsilcileri, okul müdürleri, yöneticiler katıldı. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’un da yer aldığı toplantıda konuşan Vali Deniz, Batman’da bulunan okulların kantin denetimi, okul çevrelerinde bulunan parkların denetimi ve internet cafelerin denetimi konularına değindi. Belediyenin çalışmalarından memnun kaldığını ifade eden Vali Deniz okul kantinleri ve internet cafe denetiminin süreklileştirilmesini istedi.