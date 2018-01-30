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Belediye başarılı sporcuları ödüllendirdi

Spor Toto Yürüyüş Salon Şampiyonasında dereceye girerek Batman’ı gururlandıran sporcular, Belediye Başkan Yardımcısı H. Murat Şahin tarafından tebrik edilerek ödüllendirdi.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 13 Ocak 2018 Cumartesi...

Belediye başarılı sporcuları ödüllendirdi

Spor Toto Yürüyüş Salon Şampiyonasında dereceye girerek Batman’ı gururlandıran sporcular, Belediye Başkan Yardımcısı H. Murat Şahin tarafından tebrik edilerek ödüllendirdi.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 13 Ocak 2018 Cumartesi...

30 Ocak 2018 Salı 15:16
Belediye başarılı sporcuları ödüllendirdi

Spor Toto Yürüyüş Salon Şampiyonasında dereceye girerek Batman’ı gururlandıran sporcular, Belediye Başkan Yardımcısı H. Murat Şahin tarafından tebrik edilerek ödüllendirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 13 Ocak 2018 Cumartesi günü İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda gerçekleştirilen ‘U14 Spor Toto Yürüyüş Salon Şampiyonası’nda, Batman Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularından Can Akbaba 2. ve Ramazan İlik 3. olarak tamamladı. Batman’ı gururlandıran şampiyonadan çifte başarıyla dönen sporcularımızı makamında kabul eden Belediye Başkan Yardımcı H. Murat Şahin, küçük sporcuları tebrik ederek başarılarını ödüllendirmek için hediyeler verdi. Genç sporcuların bu başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, “İlimizi ve kulübümüzü en güzel şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran başarılarla döndüğünüz için sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
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