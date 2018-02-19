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Batmanlı güreşçi Akgül Türkiye 3’üncüsü oldu

Batman Belediye Spor Kulübü sporcularından, Türkiye Yıldız Bayanlar Güreş Şampiyonasında Zehranur Akgül 40 kilogram kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.17-18 Şubat tarihleri arasında Tekirdağ’da düzenlenen şampiyonada bayan güreş...

Batmanlı güreşçi Akgül Türkiye 3’üncüsü oldu

Batman Belediye Spor Kulübü sporcularından, Türkiye Yıldız Bayanlar Güreş Şampiyonasında Zehranur Akgül 40 kilogram kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.17-18 Şubat tarihleri arasında Tekirdağ’da düzenlenen şampiyonada bayan güreş...

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:57
Batmanlı güreşçi Akgül Türkiye 3’üncüsü oldu

Batman Belediye Spor Kulübü sporcularından, Türkiye Yıldız Bayanlar Güreş Şampiyonasında Zehranur Akgül 40 kilogram kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

17-18 Şubat tarihleri arasında Tekirdağ’da düzenlenen şampiyonada bayan güreş takımı sporcularından Zehranur Akgül 40 kilogram kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı şampiyonada mücadele eden kulüp sporcularından Nurhayat Ergün 49 kilogramda Türkiye 4’üncü olurken, Efsane Zeyrek 57 kilogramda Türkiye 7’ncisi, Emine Afşin 43 kilogramda Türkiye 8’incisi ve Nurgül Yıldız 40 kilogramda Türkiye 10’uncusu oldu.
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