Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Batman’dan Afrin’deki Mehmetçik için kan bağışı

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılarak terör örgütü mensupları ile mücadele eden Mehmetçikler için kan bağışında bulundu.Mehmetçiklerin yanlarında...

Batman’dan Afrin’deki Mehmetçik için kan bağışı

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılarak terör örgütü mensupları ile mücadele eden Mehmetçikler için kan bağışında bulundu.Mehmetçiklerin yanlarında...

13 Şubat 2018 Salı 15:25
Batman’dan Afrin’deki Mehmetçik için kan bağışı

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılarak terör örgütü mensupları ile mücadele eden Mehmetçikler için kan bağışında bulundu.

Mehmetçiklerin yanlarında olduklarını hissettirmek için böyle bir kampanya başlattıklarını belirten Dernek Başkanı Hasan Demir, “Biz Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı Operasyonuna destek amaçlı Kan Bağışı Kampanyası başlattık. Mehmetçiklerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek bütün Türkiye’de olduğu gibi şanlı ordumuza destek olmak için başlatılan kan bağışı kampanyasıdır. Kan bağışı kampanyasına destek veren Şehit Yakınları ve Gazilerimize Batmanlı hemşerilerimize Derneğimiz Yönetimi Kurulu adına teşekkür ederim. Vatan ve bayrak uğruna şehit olan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklar diliyorum. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda Kahraman Mehmetçiğimizi destekliyor ve dualarımızla yanlarındayız. Mücadelelerinde başarılar diler, Allah yar ve yardımcıları olsun rabbim muzaffer kılsın” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zabıta Müdürlüğünün 1 yıllık çalışma bilançosu açıklandı
Zabıta Müdürlüğünün 1 yıllık çalışma bilançosu açıklandı
Öğrenciler değerlerini öğreniyor
Öğrenciler değerlerini öğreniyor
Başkan Şehitoğlu, Kozluk Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret etti
Başkan Şehitoğlu, Kozluk Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret etti

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim