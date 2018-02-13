Batman’dan Afrin’deki Mehmetçik için kan bağışı

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılarak terör örgütü mensupları ile mücadele eden Mehmetçikler için kan bağışında bulundu.

Mehmetçiklerin yanlarında olduklarını hissettirmek için böyle bir kampanya başlattıklarını belirten Dernek Başkanı Hasan Demir, “Biz Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı Operasyonuna destek amaçlı Kan Bağışı Kampanyası başlattık. Mehmetçiklerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek bütün Türkiye’de olduğu gibi şanlı ordumuza destek olmak için başlatılan kan bağışı kampanyasıdır. Kan bağışı kampanyasına destek veren Şehit Yakınları ve Gazilerimize Batmanlı hemşerilerimize Derneğimiz Yönetimi Kurulu adına teşekkür ederim. Vatan ve bayrak uğruna şehit olan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklar diliyorum. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda Kahraman Mehmetçiğimizi destekliyor ve dualarımızla yanlarındayız. Mücadelelerinde başarılar diler, Allah yar ve yardımcıları olsun rabbim muzaffer kılsın” dedi.