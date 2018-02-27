Batman’da yılda 147 bin ton atık çıkıyor

Batman ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, kentten bir yıl içerisinde 147 bin ton atığın çıktığını belirterek, geri dönüşümü maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Batman Çevre ve Şehircilik Batman İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Sıfır Atık” projesi için Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda toplantı gerçekleştirdi. Projenin tanıtım toplantısına Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Çevre ve Şehircilik Batman İl Müdürü Muzaffer Özkan, kamu kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantı, kamu spotu ve hazırlanan slayt gösterimi ile başladı.

2018’den 2023 yılına kadar uygulanacak strateji ve eylemleri içeren “Sıfır Atık” eylem planı hazırlandığını belirten Batman Valisi Ahmet Deniz’in eşi Olcay Deniz, “26 Eylül 2017’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tanıtım toplantısı yapılmış olan ‘Sıfır Atık’ projesinin tüm Türkiye’de uygulanması için harekete geçilmiştir. İsrafın önlenmesini, kaynakların verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerini gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesinin sağlanması ile gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen bu proje başlanılan işin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Dünyada birçok ülkenin başlıca sorunu olan atık yönetiminin ülkemizde kamu ve özel sektör işbirliği ile en iyi şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması için 2018 yılından 2023 yılına kadar uygulanacak strateji ve eylemleri içeren ‘Sıfır Atık’ eylem planı hazırlanmıştır. Hem proje hem de projenin eylem planının hazırlanması ile birlikte ‘Sıfır Atık’ kültürünün yaygınlaştırılması adına çalışmalarımız hız kazanmıştır. Kamu kurumlarında uygulanmaya başlanan ve tüm Türkiye’de yaygınlaşması amaçlanan ‘Sıfır Atık’ projesinin sadece bir çevre duyarlılığı çalışması olmadığının, aynı zamanda insanlığın geleceği adına bir sorumluluk vazifesi olduğunu unutmamalıyız” dedi.

“Atıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor”

Çevre Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan ise, “Bugün Batman’da bu projenin startını verdik. 2018 yılı içerisinde bizim hedefimiz resmi kurumlar, kamu binaları ve kendi hizmet binamızda ‘Sıfır Atık’ projesini uygulamaya koymaktır. Tüm kurumlardan ilgili çalışanlarla ilgili eğitim planlamayı yaptık. Kendi personellerimize bu işin eğitimini verdikten sonra inşallah en yakın zamanda bu uygulamaya geçeceğiz. 2017 yılı içerisinde Batman’da çıkan atık miktarı 147 bin ton. Bunun ne kadarı geri dönüşümünü düşünün, ekonomiye ve ülkeye ne kadar fayda sağlayacağını düşünebiliriz. Amaç bunu maksimum seviyeye çıkartıp ekonomiye kazandırmak, temiz bir çevre yaratmak ve yarınlara sağlıklı bir ortam bırakmaktır” diye konuştu.