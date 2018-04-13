Batman’da öğrencilerin sahipsiz hayvanlara ilgisi artıyor

Hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyonu için hizmet veren Batman Belediyesi Hayvan Bakım Evi, öğrenciler ile sahipsiz hayvanları buluşturuyor.

Batman bir okul, Belediye Hayvan Bakım Evi’ne yönelik bir yardım ve ziyaret programı düzenleyerek, sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi için öğrencilerin topladıkları ihtiyaç malzemelerini Batman Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağışladı. Belediye Veterinerlik Müdürlüğü Hayvan Bakım evini ziyaret eden öğrencilere Veteriner Hekimleri tarafından hayvan sevgisi ve bunun tüm topluma yaygınlaştırılmasının gerekliliği anlatılırken sokakta yaralı, yardıma muhtaç hayvanlarla karşılaşmaları halinde Alo 153 hattıyla iletişime geçebilecekleri hakkında bilgi verildi. Hayvan Bakım evini gezen öğrencilere, barınaklarda yaşayan ve korunan farklı türdeki hayvanları yakından görme ve sevme imkanı bulmanın mutluluğunu yaşarken beraberlerinde getirdikleri ihtiyaç malzemelerini yetkililere teslim etti.