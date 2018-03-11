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Batman’da 7 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı araçta yaptığı aramada 7 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,...

Batman’da 7 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı araçta yaptığı aramada 7 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,...

11 Mart 2018 Pazar 14:39
Batman’da 7 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı araçta yaptığı aramada 7 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce durumundan şüphelenilerek 2 aracın durdurularak yapılan aramasında toplam 7 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.
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