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Batman Üniversitesi’nde açık öğretim fakültesi yüz yüze dersleri başlıyor

Batman Üniversitesi’nde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yüz yüze dersler, 3 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında başlayacak.

Batman Üniversitesi’nde açık öğretim fakültesi yüz yüze dersleri başlıyor

Batman Üniversitesi’nde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yüz yüze dersler, 3 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında başlayacak.

20 Şubat 2018 Salı 12:59
Batman Üniversitesi’nde açık öğretim fakültesi yüz yüze dersleri başlıyor

Batman Üniversitesi’nde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yüz yüze dersler, 3 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında başlayacak.

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamada, derslerin merkez kampüste bulunan Meslek Yüksekokulu Ek Binasında düzenleneceği belirtildi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Öğrencileri, derslere öğrenci kimliklerini göstererek ücretsiz katılabilecek. Matematik-2, Genel Muhasebe-2, İktisada Giriş-2, İngilizce-2, Makro İktisat, İstatistik-2, Maliyet Yönetimi, Finansal Yönetim -2, Finansal Tablolar Analizi, Arapça-2, Arapça-4, Osmanlı Türkçesine Giriş-2 dersleri için yüze yüze eğitim verilecek.
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