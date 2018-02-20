Batman Üniversitesi’nde açık öğretim fakültesi yüz yüze dersleri başlıyor

Batman Üniversitesi’nde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yüz yüze dersler, 3 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında başlayacak.Batman Üniversitesinden yapılan açıklamada, derslerin merkez kampüste bulunan Meslek Yüksekokulu Ek Binasında düzenleneceği belirtildi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Öğrencileri, derslere öğrenci kimliklerini göstererek ücretsiz katılabilecek. Matematik-2, Genel Muhasebe-2, İktisada Giriş-2, İngilizce-2, Makro İktisat, İstatistik-2, Maliyet Yönetimi, Finansal Yönetim -2, Finansal Tablolar Analizi, Arapça-2, Arapça-4, Osmanlı Türkçesine Giriş-2 dersleri için yüze yüze eğitim verilecek.
20 Şubat 2018 Salı 12:59