Batman Belediyesi hentbol takımı emin adımlarla ilerliyor

Batman Belediyesi Erkek Hentbol takımı, ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını 35-27 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Erkekler Hentbol 1. Lig’inde mücadele eden Batman Belediyesi Erkek Hentbol takımı çıktığı İstanbul Üniversitesi Spor Birliği deplasmanında üst üste bulduğu sayılarla karşılaşmaya iyi başlayarak ilk devreyi 17-11 önde bitirirken, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek sahadan 35-27’lik galibiyetle ayrıldı. Aldığı bu sonuçla 34 puana ulaşan Belediye Hentbol takımı liderliğini korurken, Genç 72 Taraftar grubu üyeleri ve İstanbul’da yaşayan Batmanlı sporseverler de tribünlerdeki yerlerini alarak maç boyunca takımlarına destekte bulundu.