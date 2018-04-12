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Başkan Uçar’dan yeni amire ziyaret

Batman’ın Sason Belediye Başkan Cuma Uçar, ilçe Emniyet Amirliğine atanan Adem Katrancı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bundu.Sason İlçe Emniyet Amirliğine atanan Komiser Adem Katrancı’yı makamında ziyaret eden Başkan Uçar, hayırlı olsun...

Başkan Uçar’dan yeni amire ziyaret

Batman’ın Sason Belediye Başkan Cuma Uçar, ilçe Emniyet Amirliğine atanan Adem Katrancı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bundu.Sason İlçe Emniyet Amirliğine atanan Komiser Adem Katrancı’yı makamında ziyaret eden Başkan Uçar, hayırlı olsun...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:09
Başkan Uçar’dan yeni amire ziyaret

Batman’ın Sason Belediye Başkan Cuma Uçar, ilçe Emniyet Amirliğine atanan Adem Katrancı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bundu.

Sason İlçe Emniyet Amirliğine atanan Komiser Adem Katrancı’yı makamında ziyaret eden Başkan Uçar, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Sason’da bulunacağı süre zarfında yapılacak her türlü çalışmalarında belediye olarak destek vermeye hazır olduğunu belirten Başkan Uçar, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Başkan Uçar’a AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve ilçedeki kanaat önderleri eşlik etti.
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