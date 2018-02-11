Başkan Şehitoğlu, Kozluk Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret etti

Siirt Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği ile Güvenlik Korucuları Derneği Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, Yeni Seçilen Kozluk Güvenlik Korucuları Dernek Yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kozluk Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan Güvenlik Korucuları Dernek Binasında, yeni yönetimi ve Korucular Derneği Başkanlığına seçilen Hamdullah Ergider’i ziyaret eden İsmail Şehitoğlu, Güvenlik korucularının dernekleşmesinin önemine değinerek, Güvenlik korucularının daima birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti. Şehitoğlu, “Güvenlik korucuları özelikle terörle mücadelede daima kararlı ve tutarlı bir yol çizdiklerini biliyoruz. Her tülü operasyonda görev almış ve kendilerine verilen her tülü görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Ben bu duygularla yeni yönetimi tebrik ederek, başarılar diliyorum” dedi.

Yeni seçilen Dernek Başkanı Hamdullah Ergider de Federasyon Bakanı İsmail Şehitoğlu’na ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine ve beraberinde bulunan federasyon yöneticilerine teşekkür etti.