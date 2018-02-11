Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.573
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2796
EURO
4.6829

Başkan Şehitoğlu, Kozluk Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret etti

Siirt Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği ile Güvenlik Korucuları Derneği Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, Yeni Seçilen Kozluk Güvenlik Korucuları Dernek Yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Kozluk Diyarbakır Caddesi üzerinde...

Başkan Şehitoğlu, Kozluk Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret etti

Siirt Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği ile Güvenlik Korucuları Derneği Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, Yeni Seçilen Kozluk Güvenlik Korucuları Dernek Yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Kozluk Diyarbakır Caddesi üzerinde...

11 Şubat 2018 Pazar 13:32
Başkan Şehitoğlu, Kozluk Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret etti

Siirt Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği ile Güvenlik Korucuları Derneği Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, Yeni Seçilen Kozluk Güvenlik Korucuları Dernek Yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kozluk Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan Güvenlik Korucuları Dernek Binasında, yeni yönetimi ve Korucular Derneği Başkanlığına seçilen Hamdullah Ergider’i ziyaret eden İsmail Şehitoğlu, Güvenlik korucularının dernekleşmesinin önemine değinerek, Güvenlik korucularının daima birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti. Şehitoğlu, “Güvenlik korucuları özelikle terörle mücadelede daima kararlı ve tutarlı bir yol çizdiklerini biliyoruz. Her tülü operasyonda görev almış ve kendilerine verilen her tülü görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Ben bu duygularla yeni yönetimi tebrik ederek, başarılar diliyorum” dedi.

Yeni seçilen Dernek Başkanı Hamdullah Ergider de Federasyon Bakanı İsmail Şehitoğlu’na ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine ve beraberinde bulunan federasyon yöneticilerine teşekkür etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil Gençlik Merkezi Sason’da öğrencilerle buluştu
Mobil Gençlik Merkezi Sason’da öğrencilerle buluştu
Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik sosyal aktivite
Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik sosyal aktivite
Gençlik Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır
Gençlik Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim