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Aksoy, istihdam ödül törenine katıldı

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen İŞKUR istihdam projeleri ödül törenine katıldı.7. Kariyer ve Girişimcilik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan törene Belediye...

Aksoy, istihdam ödül törenine katıldı

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen İŞKUR istihdam projeleri ödül törenine katıldı.7. Kariyer ve Girişimcilik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan törene Belediye...

07 Nisan 2018 Cumartesi 15:33
Aksoy, istihdam ödül törenine katıldı

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen İŞKUR istihdam projeleri ödül törenine katıldı.

7. Kariyer ve Girişimcilik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan törene Belediye Başkan Vekilli Ertuğ Şevket Aksoy’un yanı sıra Vali Ahmet Deniz, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Batman İŞKUR İl Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 7. Kariyer ve Girişimcilik Günü Etkinlikleri, kapsamında düzenlenen törende istihdama katkı sağlayan iş yeri temsilcilerine plaket verilirken yeni açılan 15 iş yerlerinin toplu açılışı için kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törende ödüllü projelerin sahipleri açıklanıp ödüllendirilirken programın sonunda törene katılım sağlayan firmaların ürünleri sergilendi. Başkan Vekili Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesine kursiyerlerin yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.
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