Ressam Ayfer Gündüzhev Yıldırım’ın resim sergisi açıldı

Bartın Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ressam Ayfer Gündüzhev Yıldırım Resim Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Yalı Yaşam Merkezi Sanat Galeri’nde düzenlen törene katılan Başkan Cemal Akın, Ressam Ayfer Gündüzhev Yıldırım’ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra serginin açılış kurdelasını kesen Başkan Cemal Akın yaptığı konuşmada, “18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Resim Sergimizin açılış törenine hoş geldiniz. Mehmetçik Vakfı yararına yapılan bu anlamlı sergi için Ressam Ayfer Gündüzhev Yıldırım’a teşekkür ediyor, başarı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Davetlilerle birlikte sergiyi gezen Başkan Cemal Akın, yapılan eserleri inceleyerek Ressam Ayfer Gündüzhev Yıldırım’dan eserler hakkında bilgiler aldı. Yalı Yaşam Merkezi Sanat Galerisinde açılan Ressam Ayfer Gündüzhev Yıldırım Resim Sergisi 22 Mart Perşembe Gününe kadar açık olacak.