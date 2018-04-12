Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109737
ALTIN
177.513
DOLAR
4.1008
STERLİN
5.8271
EURO
5.0540

Okul öncesi eğitimde kalite çalıştayı düzenlendi

Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından anaokulu yöneticilerinin katılımıyla ’Okul Öncesi Eğitimde Kalite Çalıştayı’ gerçekleştirildi.Eğitim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen...

Okul öncesi eğitimde kalite çalıştayı düzenlendi

Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından anaokulu yöneticilerinin katılımıyla ’Okul Öncesi Eğitimde Kalite Çalıştayı’ gerçekleştirildi.Eğitim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:26
Okul öncesi eğitimde kalite çalıştayı düzenlendi

Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından anaokulu yöneticilerinin katılımıyla ’Okul Öncesi Eğitimde Kalite Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Bartın İli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bağımsız anaokulu müdür ve müdür yardımcıları katıldı. Çalıştayda Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocaarslan, merkezin yönetim, amaç ve faaliyetleri ile dünyada okul öncesi eğitimin gidişatı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştayın ikinci kısmında daha önce belirlenen gündem maddeleri eşliğinde anaokulu müdürlerinin görüşlerinin alındığı tartışma oturumları yapıldı.

Çalıştay boyunca anaokullarındaki temel sorunlar (Fiziksel, Eğitim-Öğretim, Öğretmen niteliği, Okul aile işbirliği, Prosedüral problemler), anaokullarındaki nitelik ve özgünlüğün artırılması için öneriler, anaokulu müdürlerinin Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden beklentileri konularında fikirler ve öneriler görüşüldü. Bartın ilinde Okul Öncesi Eğitimin bilimsel bir ortamda ilgili paydaşlar tarafından ele alınması konusunda bir başlangıç olduğunu belirten Kocaarslan, çalıştayın başta okul öncesi eğitime ilişkin farkındalığın artırılması olmak üzere bu alanda yapılacak bilimsel çalışmalar için de fevkalade önemli sonuçları olacağını ifade etti. İlerleyen tarihlerde, çalıştay raporunun kitapçık haline getirilerek ilgili tüm paydaşlara ulaştırılacağı bildirildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın UMKE’den tatbikat
Bartın UMKE’den tatbikat
Kumluca Esnafspor ile Amasraspor şampiyonluk maçı oynayacak
Kumluca Esnafspor ile Amasraspor şampiyonluk maçı oynayacak
“Amaç, uluslararası turizme açmak”
“Amaç, uluslararası turizme açmak”

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim