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Kumluca Esnafspor ile Amasraspor şampiyonluk maçı oynayacak

Kumluca Esnafspor ile Amasraspor BAL ligine çıkmak için ile yapacağı Şampiyonluk maçı 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 de Bartın şehir stadyumu olarak belirlendi.Konuya ilişkin açıklama yapan ve taraftar çağrısında bulunan Kumluca Belediye...

Kumluca Esnafspor ile Amasraspor şampiyonluk maçı oynayacak

Kumluca Esnafspor ile Amasraspor BAL ligine çıkmak için ile yapacağı Şampiyonluk maçı 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 de Bartın şehir stadyumu olarak belirlendi.Konuya ilişkin açıklama yapan ve taraftar çağrısında bulunan Kumluca Belediye...

06 Nisan 2018 Cuma 14:51
Kumluca Esnafspor ile Amasraspor şampiyonluk maçı oynayacak

Kumluca Esnafspor ile Amasraspor BAL ligine çıkmak için ile yapacağı Şampiyonluk maçı 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 de Bartın şehir stadyumu olarak belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ve taraftar çağrısında bulunan Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can şöyle dedi:

"Kumluca Esnaf Spor - Amasra Spor Bartın Amatör Ligi şampiyonluk müsabakası 07 Nisan Cumartesi Günü Saat 15 :00 ’de Bartın Atatürk Stadyumunda oynanacaktır. Stadın Protokol tribününün sağ tarafı Kumluca Esnaf Spor taraftarımıza ayrılmıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki Bartınsporumuz şampiyon olup 3.lige çıkacaktır. Bu itibarla BAL Ligine yükselme açısından Kumluca’mız için bu müsabaka büyük önem arz etmektedir. Kısıtlı imkanlara rağmen yıllardır alt yapı ve amatör kümeye katılarak Bartın da futbola renk katan Kumluca Esnaf Spor takımımız, yöneticilerimiz ,cefakar taraftar grubumuz Genç Gocanazlılar ve tüm belde halkımız hayalini kurduğumuz BAL ligi hedefine yaklaşmanın heyecanını yaşamaktadır. Bu heyecanı paylaşan, gerek Kumluca da, gerek Bartın da gerekse diğer illerimizde yaşayan tüm Kumlucalı hemşerilerimizi 07 Nisan Cumartesi günü Bartın Atatürk stadına bekliyoruz. Güzel beldemizin güzel yürekli insanlarının bu anlamlı günde takımını yalnız bırakmayıp tribünleri dolduracağına yürekten inanıyoruz.Her zaman olduğu gibi kazananın Türk Futbolu ve dostluğun olması dileklerimizle tüm hemşehrilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz."
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