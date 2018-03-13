Kadın çiftçiler girişimcilik eğitiminde

Bartın’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimlerine başlandı.

Eğitim kursunun açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsetter Bayram, KOSGEB Müdürü Abdurrahman Usta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Muhsin Bayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Enver Daş, Uzman Eğitici Evren Ayvaz Can, İl Müdürlüğümüz Şube Müdürleri, teknik personel ve kursiyerler katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsetter Bayram, kursun açılışında yaptığı konuşmada, “Kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin arttırılması amacıyla 2015 yılında ’Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’ başlatılmıştır. 2018 yılında seçilmiş 29 ilden biri olan İlimizde ’Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ sloganı ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecektir. Bu program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Kursumuzun ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Eğitim kursunun açılışında söz alan KOSGEB Müdürü Abdurrahman Usta ise, "Desteklenen üst limit miktarı 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 bin TL’dir. Verilen hibede erkek girişimciler için yüzde 70, kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli girişimciler için yüzde 90 oranında destek uygulanacaktır. Girişimci adaylarımız devletimizin bu desteklerinden faydalanmalıdır" diye konuştu.

Program kapsamında üç grup halinde toplam 75 kadın çiftçiye İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat 5 gün süreli "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verilecek. Verilecek olan 5 günlük eğitimin ardından eğitime katılan kadın çiftçiler tarafından konusu kendileri tarafından belirlenmiş proje hazırlanacak. Hazırlanan ve dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.