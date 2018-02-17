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Bartın’dan Suriye halkına 1 ton un yardımı yola çıktı

Bartın’da STK’lar tarafından “Suriye’ye acil yardım” kampanyası kapsamında temin edilen 1 tır un, Suriye’ye ulaştırılmak üzere Reyhanlı’ya gönderildi.Bartın’da bir sivil toplum örgütü, Suriye halkına destek olmak için topladığı...

Bartın’dan Suriye halkına 1 ton un yardımı yola çıktı

Bartın’da STK’lar tarafından “Suriye’ye acil yardım” kampanyası kapsamında temin edilen 1 tır un, Suriye’ye ulaştırılmak üzere Reyhanlı’ya gönderildi.Bartın’da bir sivil toplum örgütü, Suriye halkına destek olmak için topladığı...

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:23
Bartın’dan Suriye halkına 1 ton un yardımı yola çıktı

Bartın’da STK’lar tarafından “Suriye’ye acil yardım” kampanyası kapsamında temin edilen 1 tır un, Suriye’ye ulaştırılmak üzere Reyhanlı’ya gönderildi.

Bartın’da bir sivil toplum örgütü, Suriye halkına destek olmak için topladığı gıda malzemelerini Reyhanlı’ya gönderdi. STK adına konuşan Mehmet Kuşçu, "Suriye halkının maddi ve manevi yönden arkasında olmamız, hem kulluğumuzun ve ümmet kardeşliğimizin mutlak bir gereği, hem de Türkiye ve ümmetin geleceği için hayati bir önem arz etmektedir. Bu vesile ile emperyalist ABD’yi arkasına alarak yanı başımızda terör ve zulüm düzeni tesis etme hayali kuran taşeron kukla örgütlere karşı, Suriye halkı ve ÖSO güçleriyle birlikte omuz omuza mücadele veren; haksızlığın, adaletsizliğin, zulmün son bulması ve bölgenin özgürleştirilerek güven ortamının tesisi için çarpışan Mehmetçiğin yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz" dedi.
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