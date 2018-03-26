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Bartın’da silah kaçakçısı jandarma ekiplerine yakalandı

Bartın’da Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsın evinden çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi.

Bartın’da silah kaçakçısı jandarma ekiplerine yakalandı

Bartın’da Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsın evinden çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi.

26 Mart 2018 Pazartesi 15:17
Bartın’da silah kaçakçısı jandarma ekiplerine yakalandı

Bartın’da Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsın evinden çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi.

Bartın Merkez ilçesi organize sanayi bölgesi civarında silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet 7,65 mm ve 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 342 adet kurusıkı tabanca fişeği, 66 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 50 cm uzunluğunda pala, 8 adet farklı modellerde bıçak, 10 adet av tüfeği parçası ve ateşli silah tamirine yarayan el aletleri ele geçirildi.

Olayda ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan şahsın ise Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam etiği öğrenildi.
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