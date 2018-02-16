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Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bartın Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasına yönelik 17.01.2018 tarihli Bakanlar...

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bartın Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasına yönelik 17.01.2018 tarihli Bakanlar...

16 Şubat 2018 Cuma 17:48
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bartın Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasına yönelik 17.01.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla Bartın Üniversitesinde Fakülte sayısı 8’e ulaştı. Sağlık Bakanlığının Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporları doğrultusunda fakülte bünyesinde Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi ile Sosyal Hizmetler bölümlerinin açılması hedefleniyor.

“Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitemizin gücünü arttıracaktır”

Bartın Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Sağlık Bilimleri Fakültesiyle üniversitenin gücünü daha da arttıracağını belirterek, “Ülkemizde devlet ve özel sektör tarafından önemli ölçüde sağlık yatırımları yapılmaktadır. Böylece sağlık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı günden güne artmaktadır. 2023 yılına kadar bu ihtiyacın daha da artacağı tahmin edilmekle beraber, Üniversitemizde kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda katkılar sunacaktır” dedi.

“Sağlık konusunda da tercih edilebilir bir üniversiteyiz”

Rektör Uzun, 2017 ÖSYS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerde Bartın Üniversitesi genel doluluk oranının yüzde 81 olduğunu kaydederek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ise yüksek bir doluluk oranına ulaştığının altını çizdi. Rektör Uzun, “Fakülte sayımızı 8’e yükseltmenin mutluluğunu, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Bartın’a ve bölgemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Fakültemizde sadece geleceğimizin teminatı gençlerimiz yetiştirmekle kalmayıp, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle de önemli çalışmalara imza atma hedefindeyiz” diye konuştu.

Yeni kurulan Fakültenin hayırlı olmasını dileyen Rektör Uzun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm Bakanlar Kurulu üyelerimize ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca verdikleri destekten dolayı Valimiz Sayın Nusret Dirim’e, fakültenin kurulma sürecindeki katkılarından dolayı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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