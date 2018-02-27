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Bartı’da halk otobüslerinde uzlaşma sağlandı

Bartın Özel Halk Otobüsleri ile Esenyurt Minibüs Durağı arasında uzlaşma sağlanarak Esenyurt Minibüslerinin Esenyurt Halk Otobüsleri olması yönünde protokol hazırlandı.Bartın Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Cemal...

Bartı’da halk otobüslerinde uzlaşma sağlandı

Bartın Özel Halk Otobüsleri ile Esenyurt Minibüs Durağı arasında uzlaşma sağlanarak Esenyurt Minibüslerinin Esenyurt Halk Otobüsleri olması yönünde protokol hazırlandı.Bartın Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Cemal...

27 Şubat 2018 Salı 20:26
Bartı’da halk otobüslerinde uzlaşma sağlandı

Bartın Özel Halk Otobüsleri ile Esenyurt Minibüs Durağı arasında uzlaşma sağlanarak Esenyurt Minibüslerinin Esenyurt Halk Otobüsleri olması yönünde protokol hazırlandı.

Bartın Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Taner Çetin, Hasan Arınan, Erol Demirkoparanoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdür Taner Bilal, Bartın Belediyesi Halk Otobüsleri Durak Başkanı Zekai Özdemir, Başkan Yardımcısı Sefa Yakın, Esenyurt Minibüs Durak Başkanı Bahri Aydın ve Başkan Yardımcısı Bahattin Arslanoğlu katıldı. Toplantıda, ulaşım hizmeti aksamadan sürmesi konusunda Bartın Özel Halk Otobüsleri ile Esenyurt Minibüs Durağı arasında uzlaşma sağlandı.

Bartın Belediye Başkanlığı’nın taraflar arasında sürdürdüğü yoğun görüşmeler sonucu, Esenyurt Halk Otobüsleri olması yönünde protokol hazırlandı. Protokol çerçevesinde ulaşım hizmeti aksamadan sürecek.
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