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Amasra İlçe Devlet Hastanesi tamamlanıyor

Kaleşah Mahallesinde yapımı hızla devam eden deniz manzaralı Amasra İlçe Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi.Geniş bir deniz manzarasına sahip alanda inşası devam eden Amasra İlçe Devlet Hastanesi modern donanıma sahip olacak. Yaklaşık...

Amasra İlçe Devlet Hastanesi tamamlanıyor

Kaleşah Mahallesinde yapımı hızla devam eden deniz manzaralı Amasra İlçe Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi.Geniş bir deniz manzarasına sahip alanda inşası devam eden Amasra İlçe Devlet Hastanesi modern donanıma sahip olacak. Yaklaşık...

20 Şubat 2018 Salı 13:14
Amasra İlçe Devlet Hastanesi tamamlanıyor

Kaleşah Mahallesinde yapımı hızla devam eden deniz manzaralı Amasra İlçe Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi.

Geniş bir deniz manzarasına sahip alanda inşası devam eden Amasra İlçe Devlet Hastanesi modern donanıma sahip olacak. Yaklaşık dokuz ay önce yapımına başlanan hastanede, çevre düzenlemesi, istinat duvarları ve trafo çalışmaları devam ediyor. Bir yıl gibi kısa sürede tamamlanacak olan yeni hastane binası 3 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanenin bünyesinde aile hekimlikleri, diş ünitesi, doğumhane, poliklinik, müşahede odaları, hasta odaları ve acil bölümleri yer alacak. Tek kişilik odalar refakatçi ile kalınabilecek modern bir yapıda olacak. 5 milyon TL’ye mal olması beklenilen hastanenin Nisan ayı sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.
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