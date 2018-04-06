“Amaç, uluslararası turizme açmak”

Güzelcehisar’da “Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi.

Güzelcehisar Lav Sütunları Seyir Terası’nda düzenlenen Çalıştaya Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın Kültür ve Turizm İl Müdürü Fuat Dursun, Bartın Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Özcan, Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, Bartın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, BAKKA yetkileri, üniversite hocaları ve davetliler katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, şöyle dedi:

“Özellikle projemizin 2. etabında da bizlere destek olacaklar. Değişik üniversitelerden bizleri kırmayarak buraya gelen hocalarımızın hepsine teşekkür etmek istiyorum. Güzelcehisar Bartın’ımıza 17 kilometre uzaklıkta. Doğayla iç içe bir yer. Hem tarihe hem kültüre sahip. Cennetten bir parça görünümünde. Biz daha da güzelleştirmek istiyoruz. 80 milyon yıllık lav sütunlarının burada olması Güzelcehisar için ayrı bir güzelliktir. Yıllarca bu 80 milyon yıllık lav sütunları hep konuşulmuş ama üzerinde hiçbir şey yapılmamış. Biz Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve üniversitelerimizin desteğiyle ortak bir proje gerçekleştirdik. Proje sahibi müdürlük olarak bizleriz. Ben projemizin diğer paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Buradaki lav sütunlarının boyları 100 metreye kadar uzanmaktadır. Aslında biz projede yöre insanına katma değer oluşturmak ve yöre insanın yaşam kalitesini arttırmak istedik. Lav sütunları dünyada sadece 4 yerde var. Türkiye’de ise sadece Bartın’ımızda var. Biz burayı uluslararası turizme açmak istiyoruz. farkındalık oluşturmak istiyoruz.”

Proje hakkında bilgilendirdi

Proje hakkında bilgiler veren İl Özel İdaresi personellerinden İnşaat Mühendisi Emir Ali Dadaylı şöyle konuştu:“Şuanda üzerinde bulunduğumuz festival alanı 200 metrekare alana sahip. Alt kısmında bulunan seyir terasımız 50 metrekare alana sahip. Yürüyüş yolumuz toplamda 865 metre uzunluğunda 3,5 metre genişliğinde. Tüm engelli vatandaşlarımızın bu iskelenin her tarafına ulaşabilmesi için rampalarımız, iniş-çıkışlarımız mevcut. Ada üzerindeki platformumuz 300 metrekare. Adaya geçiş iskelemiz de 100 metrekare alana sahip."