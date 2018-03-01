28 Şubat Mağdurları haklarını arıyor!

Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997’deki Darbeyi unutturmamak için Bartın Sivil İrade Platformu bir araya geldi. Programa AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Saadet Partisi il Başkanı Ünal Yurtbay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Bartın Sivil İrade adına konuşma yapan Aydın Kuloğlu, “Bugün, burada, bundan 21 sene önce gerçekleşen 28 Şubat post modern darbesini, tüm darbeleri ve tüm darbecileri lanetlemek için toplandık. 28 Şubat darbesi de; 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri gibi, darbe geleneğinin bir devamıydı. Yine 15 Temmuz darbe teşebbüsü de, aynı darbe geleneğinden alınan cesaret ile planlanan, fakat darbe karşıtı halkımızın cesaretle karşı koyması ve 250 kardeşimizin şehadetiyle, Allah’ın izniyle başarısız olmuş bir darbe girişimiydi" dedi.

28 Şubat darbe kararları gerekçe gösterilerek, İmam Hatip Lisesi mezunlarına üniversite yolunun kapatıldığını ifade eden Kuloğlu, "Zamanın birinci partisi ve hükümet partisi olan Refah Partisi ve akabinde Fazilet Partisi kapatıldı. Rahmetli Necmettin Erbakan siyasi yasaklı hale getirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şiir okudu diye, hapis cezasına çarptırıldı. Başörtüsü, üniversite ve diğer tüm kamusal alanlarda, kesin bir şekilde yasaklandı. Kurumlardaki mescitler kapatılarak, eşleri örtülü veya namaz kılan birçok askeri personel ve bazı kamu çalışanlarının işlerine son verildi. Ekonomi alanında irticacılara müsaade edilmemesi adına, birçok ticari kuruluşa kısıtlamalar getirildi. Bu yüzden birçok şirket iflas ettirildi. Kılık kıyafet düzenlemesi adı altında sakal -bıyık, kadınların giysileri yeniden düzenlendi ve eğitim müfredatına Müslümanlığı gerici gösteren düzenlemeler dahil edildi. Buna benzer, saymakla bitmez zulüm uygulamaları yapıldı" diye konuştu.

Kuloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gün hamd olsun 28 Şubat sürecinin aktörleri olan kibir abideleri, İslam’a ve topluma düşmanlığın simgesi haline gelmiş, o günün asker-sivil kişileri çok kısa bir süre içinde tarihin çöplüğündeki yerlerini aldılar. Dönemin asker ve sivil bürokrasisi, basın patronları, gazeteciler, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay gibi kurumlarda görevli bürokratlar, bazı savcı ve hakimler, muhtelif iş dünyası patronları, sözde bazı siyasetçiler, üniversitelerde görevli akademisyenler, YÖK başkanları, rektörler ve muhtelif darbeci gönüllü kuruluşlar, 28 Şubat günlerinde çok zalim ve güçlü gözüküyorlardı. Ancak bu zorbaların kibri; bizleri yolumuzdan, yalnız Allah’a kul olmak hedefimizden, çocuklarımızın ahlak ve din eğitimi hassasiyetimizden ve toplumun geleceğine dair hakkaniyetli sorumluluk anlayışından vaz geçiremedi."

"Bugün gelinen nokta itibari ile darbeci vesayetin bir hayli gerilediğini, ekini ve nesli yok eden bu saldırgan zihinlerin, hareket alanlarının bir hayli daraldığını söylemek mümkündür. Ancak yaşanan gelişmeler muvacehesinde 15 temmuz göstermiştir ki; hiçbir şekilde yeniden 28 Şubatların yaşanmayacağı garantisi yoktur. Bizim, meşru haklarımızı korumak için, nöbet bilincini terk etmememiz, kulluk görevlerimizdendir. Hayat tercihlerimizi İslam’la, fıtratla buluşturacak özgürlük yürüyüşümüzü bırakmamamız şarttır. Eğitim, kültür alanındaki İslamlaşma çabalarımızı sürdürmemiz, bu konudaki duyarlılığımızı da daha geliştirerek; sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim ve kültürel hayat alanlarında mücadelemizi, insanca, Müslümanca sürdürmemiz, aslolan görevimizdir."

"Mazlumlar ortak değerlerinde, din kardeşliğinde, özgürlük mücadelelerinde omuz omuza vermek zorundadırlar. Darbeler ve darbecilerle mücadelemizden ödün vermeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. 28 Şubat darbecilerini, 15 Temmuz darbecilerini ve İslam dünyasında mazlum halkların tepesine çökmüş darbecileri, Sisi darbesini, Esed darbesini lanetliyoruz. 28 Şubat darbe sürecinde hukuksuz yargılama usulleriyle mahkum ve mağdur edilmiş kardeşlerimizin yaşadıkları zulme son verilmesini talep ediyoruz. Rabbimizden inançlarından ve kimliklerinden ötürü zulme maruz kalmış kardeşlerimize sabır yağdırmasını ve nusretini diliyoruz.”