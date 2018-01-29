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Zeytin Dernekleri Federasyonundan Zeytin Dalı Harekatına destek mesajı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Dernekleri Federasyonu,Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek mesajı...

Zeytin Dernekleri Federasyonundan Zeytin Dalı Harekatına destek mesajı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Dernekleri Federasyonu,Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek mesajı...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:15
Zeytin Dernekleri Federasyonundan Zeytin Dalı Harekatına destek mesajı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Dernekleri Federasyonu,Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek mesajı yayınladı.

Federasyon Başkanı Yahya Ağacık, harekatı Türkiye’nin bekası için bu operasyonu çok önemli gördüklerini söyledi. Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç, Ayvalık ve Küçükkuyu Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Dernekleri Federasyonu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ait Çiftçi Eğitim Merkezi’nde bir araya geldi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin de (UZZK) olurunu alan zeytinciler hazırladıkları mesajda, ”Türkiye’nin bekası için gerekli gördüğümüz Zeytin Dalı Harekatını gönülden destekliyoruz. Ülkemiz için çarpışan kahraman ordumuza Allah’tan yar ve yardımcı olmasını dua ediyoruz” sözlerine yer verildi.
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