Zeka oyunlarında Mahmudiye Ortaokulunun büyük başarısı

Bilecik’te düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka oyunları turnuvada Kepsut Mahmudiye Ortaokulu öğrencileri oyunlarda takım halinde Türkiye 1.’si oldular.

Bilecik’te düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonasında Kepsut- Mahmudiye Ortaokulu öğrencilerinden Kerem Demirbaş Reversi Oyununda Türkiye 1. Olurken, Tarık Yaylalı Mangala Oyununda Türkiye 2.si, İbrahim Çoban Pentago oyununda Türkiye 2.si olarak büyük başarı gösterdiler. Bilecik’te düzenlenen şampiyonaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye Akıl ve Zeka oyunların da yapılan 4 oyun dalında 3 dalda Mahmudiye Ortaokulu kürsüde yer alarak, büyük başarı gösterdi.