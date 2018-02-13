Vali Yazıcı, Öğrenci yurdunu ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir’de eğitim gören öğrencilerin kaldığı İlim Yayma Cemiyeti Balıkesir Şubesi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.

Ziyareti sırasında öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı, bilgi birikimi ve tecrübelerini, kendi yaşamından örnekler vererek öğrencilerle interaktif bir sohbetle paylaştı. Öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. Kariyer planlamasının, kişinin hedeflerine nasıl ulaşacağının yol haritası olduğunu belirterek, herkesin iş yaşantısında bir kariyer planı olması gerektiğini söyledi.

Kariyer planlamasında en önemli konunun hedef belirlemek olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Sizler de bu çağlarda hedeflerinizi belirleyin ve peşinden gidin. Karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en önemli şartı inanmaktır. Yolunuza moralinizi bozmadan, inanarak yürümelisiniz. Umutsuz olmayın. Asla kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler de kendinize bir hedef koyarsanız başarılı olmamanız için hiç bir sebep yoktur. Her insanın farklı bir özelliği vardır. Eğer insan yeteneğini keşfeder ve bu yeteneğini geliştirmek için mücadele ederse başarılı olur" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, öğrencilere gelecekteki meslek hayatlarında neler yapmaları gerektiği ile ilgili tecrübelerini de aktardı. Kariyer için sabır gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Gençlerimiz geleceğine emin adımlarla bu ülkeye katkı yapacaklar. Siz başarılı olursanız mutlaka birileri sizi fark eder. Amacınız yaptığınız iş ne olursa olsun onu en iyi şekilde yapmak olsun. Çalışmadan başarılı olmak mümkün değil. Gençlerimizin başarıya ulaşmalarını sağlayacak olan en önemli faaliyet kitap okumaktır. Siz değerli öğrencilerin de çok kitap okuması gerekiyor. Eğitim ve öğretim hayatınızda başarılı olmanızı temenni ediyorum. Birliktelik ve beraberliğin olduğu yerlerde bireyin başarılı olması kaçınılmazdır " diye konuştu.

Yurtta kalan öğrenciler ise, Vali Ersin Yazıcı’nın kendilerini ziyaret etmesinden ve mesleki tecrübelerini paylaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, Vali Yazıcı’ya kendilerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür ettiler.