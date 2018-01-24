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Vali Yazıcı: “Balıkesir sadece sanayide değil her alanda kalkınacak”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Vali Yazıcı toplantıda Balıkesir’in sadece sanayide değil her alanda kalkınması için hep beraber çalışılması gerektiğini...

Vali Yazıcı: “Balıkesir sadece sanayide değil her alanda kalkınacak”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Vali Yazıcı toplantıda Balıkesir’in sadece sanayide değil her alanda kalkınması için hep beraber çalışılması gerektiğini...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:40
Vali Yazıcı: “Balıkesir sadece sanayide değil her alanda kalkınacak”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Vali Yazıcı toplantıda Balıkesir’in sadece sanayide değil her alanda kalkınması için hep beraber çalışılması gerektiğini söyledi.

Balıkesir Valiliği Koca Seyit toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyetleri ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmaları değerlendirildi. Balıkesir OSB’nin çalışmaları ve yatırımlar hakkında yönetim kurulu üyelerinden brifing alan Vali Yazıcı, sorun ve çözüm noktasında Balıkesir’in sadece sanayide değil her alanda kalkınması için her kesimle istişare içinde olacaklarını belirtti. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanması ve yapılan görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

Valilikte gerçekleşen OSB toplamntısına Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eğinlioğlu ile OSB Müdürü Mesut Eray katıldı.
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