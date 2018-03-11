Vali Ersin Yazıcı, Bigadiç’te esnaf ile bir araya geldi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Bigadiç’te sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnaf ile yakından ilgilenen Yazıcı, site esnafı ile çay içip sorunlarını dinledi.

Balıkesir Valisi Yazıcı, Bigadiç’te sanayi esnafının sorunlarını dinleyerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vali Yazıcı, sanayi sitelerinin şehrin gelişimi için çok önemli olduğunun altını çizerken, hangi şehrin sanayisi gelişmişse, o şehrin gelişmişlik seviyesinin de yüksek olduğunu, bu anlamda da sanayilerin gelişimini ve daha ileriye taşınması için Valilik olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.

Esnafın ilerlemesi, gelişmesi ve sorunlarının giderilerek çözüm bulunması noktasında yanlarında olduklarını belirten Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımız ile sürekli iç içeyiz. Bu kapsamda Bigadiç sanayi sitesi esnafımızla bir araya geldik. Esnaflarımızın taleplerini ve isteklerini kendilerinden dinledik. Bana iletilen konuların tek tek takipçisi olacağım. Sorunların çözümü noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız" dedi.

Vali Yazıcı’nın Bigadiç ziyaretine Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’da eşlik etti.