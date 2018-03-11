Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

Vali Ersin Yazıcı, Bigadiç’te esnaf ile bir araya geldi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Bigadiç’te sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnaf ile yakından ilgilenen Yazıcı, site esnafı ile çay içip sorunlarını dinledi.Balıkesir Valisi Yazıcı, Bigadiç’te sanayi esnafının sorunlarını...

Vali Ersin Yazıcı, Bigadiç’te esnaf ile bir araya geldi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Bigadiç’te sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnaf ile yakından ilgilenen Yazıcı, site esnafı ile çay içip sorunlarını dinledi.Balıkesir Valisi Yazıcı, Bigadiç’te sanayi esnafının sorunlarını...

11 Mart 2018 Pazar 14:47
Vali Ersin Yazıcı, Bigadiç’te esnaf ile bir araya geldi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Bigadiç’te sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnaf ile yakından ilgilenen Yazıcı, site esnafı ile çay içip sorunlarını dinledi.

Balıkesir Valisi Yazıcı, Bigadiç’te sanayi esnafının sorunlarını dinleyerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vali Yazıcı, sanayi sitelerinin şehrin gelişimi için çok önemli olduğunun altını çizerken, hangi şehrin sanayisi gelişmişse, o şehrin gelişmişlik seviyesinin de yüksek olduğunu, bu anlamda da sanayilerin gelişimini ve daha ileriye taşınması için Valilik olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.

Esnafın ilerlemesi, gelişmesi ve sorunlarının giderilerek çözüm bulunması noktasında yanlarında olduklarını belirten Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımız ile sürekli iç içeyiz. Bu kapsamda Bigadiç sanayi sitesi esnafımızla bir araya geldik. Esnaflarımızın taleplerini ve isteklerini kendilerinden dinledik. Bana iletilen konuların tek tek takipçisi olacağım. Sorunların çözümü noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız" dedi.

Vali Yazıcı’nın Bigadiç ziyaretine Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’da eşlik etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Şampiyonları Milli Eğitim Müdürü Yıldız’ı ziyaret etti
Dünya Şampiyonları Milli Eğitim Müdürü Yıldız’ı ziyaret etti
Burhaniye Organik Zeytinyağı ile tanışacak
Burhaniye Organik Zeytinyağı ile tanışacak
Ayvalıkgücü Belediyespor’un otomobil çekilişi yapıldı
Ayvalıkgücü Belediyespor’un otomobil çekilişi yapıldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim