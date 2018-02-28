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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu üç kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu üç kişi gözaltına alındı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:24
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu üç kişi gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve tespitler neticesinde, S.K. adlı şahsın, içici şahıslar ile birlikte ikametinde uyuşturucu madde kullandığı tespiti üzerine, ikametinde gözaltına alındı. Yapılan aramada; 1 adet şeffaf poşet içerisinde 7,5 gr, sigara kâğıdı içerisinde 2 gr, beyaz kâğıt içerisinde 1 gr olmak üzere toplam daralı ağırlığı 10.5 gr gelen Sentetik Uyuşturucu Maddelerden Kannobinoid (bonzai) olduğu değerlendirilen maddeler ile birlikte iki adet kova tabir edilen uyuşturucu madde düzeneği ele geçirildi.

İkamette ayrıca uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen ve bir müddet önce evden ayrıldıkları anlaşılan İ.A. ve R.N. isimli şahıslar da operasyonun devamında yakalandı. E.K. isimli şahsın yakalanması için de çalışmalara devam edildiği öğrenildi.
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