Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108705
ALTIN
179.550
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8692
EURO
5.1194

Türkiye’yi Berlin’de Burhaniyeli gençler temsil etti

İtalyan, Bulgar ve Alman öğrencilerin katıldığı proje kapsamında düzenlenen projede Türkiye’yi Burhaniyeli gençler temsil etti.Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Belediyespor Basketbol Takımı’ndan toplam 13 öğrenci, Erasmus Gençlik...

Türkiye’yi Berlin’de Burhaniyeli gençler temsil etti

İtalyan, Bulgar ve Alman öğrencilerin katıldığı proje kapsamında düzenlenen projede Türkiye’yi Burhaniyeli gençler temsil etti.Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Belediyespor Basketbol Takımı’ndan toplam 13 öğrenci, Erasmus Gençlik...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:26
Türkiye’yi Berlin’de Burhaniyeli gençler temsil etti

İtalyan, Bulgar ve Alman öğrencilerin katıldığı proje kapsamında düzenlenen projede Türkiye’yi Burhaniyeli gençler temsil etti.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Belediyespor Basketbol Takımı’ndan toplam 13 öğrenci, Erasmus Gençlik Köprüsü Diller ve Kültürlerimiz projesi kapsamında Almanya’nın Berlin kentine gitti.

Öğrenciler, bir hafta kaldıkları Berlin’de müzik, dans, drama, film ve sirk tiyatrosu gibi alanlarda eğitimler alarak, seminerlere katıldı. Bu sürede diğer ülkelerden gelen gençlerle kaynaşan ve keyifli zaman geçiren öğrenciler, projenin gala gecesinde, hep birlikte bir müzikal sahneledi.

Proje kapsamında her ülkenin kendini tanıtması amacıyla düzenlenen gecede, Türkiye’nin güzelliklerini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapan ve broşürler dağıtan ekip, diğer öğrencilere yöresel gösterilerini de sergileme imkanı buldu. Burhaniye’nin zeytin ve zeytinyağlarını da tanıtan öğrenciler, beraberlerinde götürdükleri hediyeleri arkadaşlarına takdim etti.

Paskalya Bayramı’na denk gelen Berlin gezisinde, Türk öğrenciler de arkadaşlarıyla birlikte geleneklere uygun olarak yumurta boyamayı öğrendi. Gençler, yaptıkları rengarenk yumurtalarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye’yi ve Burhaniye’yi en iyi şekilde temsil eden öğrencileri kutlayan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Müdürü Ayfer Durmaz Arıcan’a da verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Eğitimlerin sonunda öğrencilere Avrupa Birliği tarafından birer sertifika verildiğini söyleyen Uysal, bu sertifikayı alan öğrencilerin üniversite sınavında artı 2 puana sahip olacağını belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burhaniye’de kurslarla okur-yazar olmayan kalmadı
Burhaniye’de kurslarla okur-yazar olmayan kalmadı
Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü
Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü
Burhaniye’de yol seferberliği
Burhaniye’de yol seferberliği

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim