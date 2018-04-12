Türkiye’yi Berlin’de Burhaniyeli gençler temsil etti

İtalyan, Bulgar ve Alman öğrencilerin katıldığı proje kapsamında düzenlenen projede Türkiye’yi Burhaniyeli gençler temsil etti.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Belediyespor Basketbol Takımı’ndan toplam 13 öğrenci, Erasmus Gençlik Köprüsü Diller ve Kültürlerimiz projesi kapsamında Almanya’nın Berlin kentine gitti.

Öğrenciler, bir hafta kaldıkları Berlin’de müzik, dans, drama, film ve sirk tiyatrosu gibi alanlarda eğitimler alarak, seminerlere katıldı. Bu sürede diğer ülkelerden gelen gençlerle kaynaşan ve keyifli zaman geçiren öğrenciler, projenin gala gecesinde, hep birlikte bir müzikal sahneledi.

Proje kapsamında her ülkenin kendini tanıtması amacıyla düzenlenen gecede, Türkiye’nin güzelliklerini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapan ve broşürler dağıtan ekip, diğer öğrencilere yöresel gösterilerini de sergileme imkanı buldu. Burhaniye’nin zeytin ve zeytinyağlarını da tanıtan öğrenciler, beraberlerinde götürdükleri hediyeleri arkadaşlarına takdim etti.

Paskalya Bayramı’na denk gelen Berlin gezisinde, Türk öğrenciler de arkadaşlarıyla birlikte geleneklere uygun olarak yumurta boyamayı öğrendi. Gençler, yaptıkları rengarenk yumurtalarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye’yi ve Burhaniye’yi en iyi şekilde temsil eden öğrencileri kutlayan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Müdürü Ayfer Durmaz Arıcan’a da verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Eğitimlerin sonunda öğrencilere Avrupa Birliği tarafından birer sertifika verildiğini söyleyen Uysal, bu sertifikayı alan öğrencilerin üniversite sınavında artı 2 puana sahip olacağını belirtti.