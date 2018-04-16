Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110479
ALTIN
178.062
DOLAR
4.1041
STERLİN
5.8818
EURO
5.0835

Türk Ocakları Edremit Şubesi açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Ocakları Şubesi sade bir törenle açıldı.Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerindeki yerde hizmete açılan şubenin açılış törenine; Belediye Başkanı Kamil Saka, Müftü Sait Emin Arvas, AK Parti Edremit İlçe...

Türk Ocakları Edremit Şubesi açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Ocakları Şubesi sade bir törenle açıldı.Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerindeki yerde hizmete açılan şubenin açılış törenine; Belediye Başkanı Kamil Saka, Müftü Sait Emin Arvas, AK Parti Edremit İlçe...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:31
Türk Ocakları Edremit Şubesi açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Ocakları Şubesi sade bir törenle açıldı.

Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerindeki yerde hizmete açılan şubenin açılış törenine; Belediye Başkanı Kamil Saka, Müftü Sait Emin Arvas, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas’ın duasının ardından Türk Ocakları Edremit Şubesi açıldı. Başkanlığına getirilen Mehmet Özkeleş, herhangi bir siyasi partiyle bağlantısı olmayan ve fikir kulübü olarak bilinen Türk Ocakları Edremit Şubesi‘nin gençlere Türklük ve Türkçülük fikriyatı faaliyetlerini yürüteceğini açıkladı.

Özkeleş, Türkiye’nin en eski ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türk Ocakları’nın resmen 25 Mart 1912’de kurulduğunu ve belirterek, “Ancak kuruluşuna ilişkin çalışmalar 1911 yılında başladı gelişmişti. Türk Ocakları Türk milletinin ve devletimizin birliği ve bekası için çalışan, bir kültür ve fikir yeridir. Kuvâ-Yi Milliye Şehri Edremit’e Türk Ocağı yakıştı”dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeka oyunlarında Mahmudiye Ortaokulunun büyük başarısı
Zeka oyunlarında Mahmudiye Ortaokulunun büyük başarısı
Edremitli özel çocuklar dereceleri kimseye bırakmıyor
Edremitli özel çocuklar dereceleri kimseye bırakmıyor
Havran’da dağ evi cayır cayır yandı
Havran’da dağ evi cayır cayır yandı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim