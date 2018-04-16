Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Ocakları Şubesi sade bir törenle açıldı.

Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerindeki yerde hizmete açılan şubenin açılış törenine; Belediye Başkanı Kamil Saka, Müftü Sait Emin Arvas, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas’ın duasının ardından Türk Ocakları Edremit Şubesi açıldı. Başkanlığına getirilen Mehmet Özkeleş, herhangi bir siyasi partiyle bağlantısı olmayan ve fikir kulübü olarak bilinen Türk Ocakları Edremit Şubesi‘nin gençlere Türklük ve Türkçülük fikriyatı faaliyetlerini yürüteceğini açıkladı.

Özkeleş, Türkiye’nin en eski ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türk Ocakları’nın resmen 25 Mart 1912’de kurulduğunu ve belirterek, “Ancak kuruluşuna ilişkin çalışmalar 1911 yılında başladı gelişmişti. Türk Ocakları Türk milletinin ve devletimizin birliği ve bekası için çalışan, bir kültür ve fikir yeridir. Kuvâ-Yi Milliye Şehri Edremit’e Türk Ocağı yakıştı”dedi.