TKKP Ege-Güney Marmara Çevre Komisyonu, “Su Yaşam hakkıdır”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Kent Konseyleri Platformu Marmara Çevre Komisyonu tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) Marmara Çevre Komisyonu Sözcüsü ve Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli’nin imzasını taşıyan açıklamada; “Suyun tüm canlılar için vazgeçilmez doğal bir hak olduğu noktasından hareketle, suya erişimdeki eşitsizlikleri bertaraf edecek düzenin oluşturulması, yaşam için zorunlu olan suyun korunması ve doğru kullanımı, ekolojik sistemin devamlılığı için tarım arazilerinde açılan kuyularla yapılan vahşi sulamanın önüne geçilmesi, su ve havzaların koruma önlemlerinin artırılıp, yanlış sulama ve vahşi madenciliği engelleyip yaşam alanlarımıza sahip çıkılması ve havamızın, toprağımızın, suyumuzun, kültürümüzün korunması için halkımızı ve özellikle yerel yönetimleri ortak hareket etmeye çağırıyoruz. Unutmayalım ki suyumuzu, havzalarımızı, denizlerimizi, derelerimizi, ormanlarımızı, kıyılarımızı, biyolojik çeşitliliğimizi, doğal ve kültürel varlıklarımızı, yaşam alanlarımızı korumak, geleceğimizi kurtarmak sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır” denildi.