Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052

Tarihi Kentler Birliği üyeleri tarihi yapıları gezdi

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Ayvalık’ın tarihi yerlerini gezdi; çalışmalar hakkında bilgi aldılar.Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Tarihi Kentler Birliği Bölge toplantısı sonrası, Ayvalık Belediyesi ve bir çok gönüllü işbirliği...

Tarihi Kentler Birliği üyeleri tarihi yapıları gezdi

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Ayvalık’ın tarihi yerlerini gezdi; çalışmalar hakkında bilgi aldılar.Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Tarihi Kentler Birliği Bölge toplantısı sonrası, Ayvalık Belediyesi ve bir çok gönüllü işbirliği...

25 Mart 2018 Pazar 11:06
Tarihi Kentler Birliği üyeleri tarihi yapıları gezdi

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Ayvalık’ın tarihi yerlerini gezdi; çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Tarihi Kentler Birliği Bölge toplantısı sonrası, Ayvalık Belediyesi ve bir çok gönüllü işbirliği ile restorasyonu tamamlanan Ayazma Tapınağı’nın yanı sıra, Camlı Kahve, Hayrettin Paşa Camii, Aya Tiriada Kilisesi, Şeytan’ın Kahvesi, Çınarlı Cami, Saatli Cami, At Arabacılar Meydanı, Merkez Taksiyarhis, Cunda Nejdet Kent Kütüphanesi ve Alibey Cunda Taksiyarhİs Kilisesi gibi kültürel miras olan mimari zenginlikleri gezildi.

Görüşlerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer “Ayvalık’ta yaşayan herkes Ayvalık adının daha da duyulması için herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepimiz kentimizde yaşamaktan oldukça gururluyuz. Tarihi Kentler Birliği üyelerini ağırladık. Kendilerine Ayvalık’a geldikleri için çok teşekkür ediyorum’’dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdülhamit Han, Havran’da anlatıldı
Abdülhamit Han, Havran’da anlatıldı
Çocuklar tiyatro ile buluştu
Çocuklar tiyatro ile buluştu
Obizeteye inat 10 bin adım attılar
Obizeteye inat 10 bin adım attılar

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim