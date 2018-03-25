Tarihi Kentler Birliği üyeleri tarihi yapıları gezdi

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Ayvalık’ın tarihi yerlerini gezdi; çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Tarihi Kentler Birliği Bölge toplantısı sonrası, Ayvalık Belediyesi ve bir çok gönüllü işbirliği ile restorasyonu tamamlanan Ayazma Tapınağı’nın yanı sıra, Camlı Kahve, Hayrettin Paşa Camii, Aya Tiriada Kilisesi, Şeytan’ın Kahvesi, Çınarlı Cami, Saatli Cami, At Arabacılar Meydanı, Merkez Taksiyarhis, Cunda Nejdet Kent Kütüphanesi ve Alibey Cunda Taksiyarhİs Kilisesi gibi kültürel miras olan mimari zenginlikleri gezildi.

Görüşlerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer “Ayvalık’ta yaşayan herkes Ayvalık adının daha da duyulması için herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepimiz kentimizde yaşamaktan oldukça gururluyuz. Tarihi Kentler Birliği üyelerini ağırladık. Kendilerine Ayvalık’a geldikleri için çok teşekkür ediyorum’’dedi.