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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.Sacayak Mahalllesi Çobanuçtu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Abdi Aydoğan’a ait 10 UN 432 plakalı araç, kayganlaşan yolda takla atarak,...

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.Sacayak Mahalllesi Çobanuçtu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Abdi Aydoğan’a ait 10 UN 432 plakalı araç, kayganlaşan yolda takla atarak,...

13 Mart 2018 Salı 19:05
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Sacayak Mahalllesi Çobanuçtu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Abdi Aydoğan’a ait 10 UN 432 plakalı araç, kayganlaşan yolda takla atarak, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Abdi Aydoğan kazayı şans ederi yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yoğun olarak kullanılan yolda güvenlik tedbiri alırken, yol kenarına devrilen araç vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.
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