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Sokak müzisyenleri Başkan Yılmaz için çaldı

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sokak müziği yapan genç müzisyenlerini ziyaret etti.Şehre kazandırdığı projeler ile sosyal hayatı canlandıran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sanat Sokağı etkinliklerine de ev sahipliği yapan...

Sokak müzisyenleri Başkan Yılmaz için çaldı

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sokak müziği yapan genç müzisyenlerini ziyaret etti.Şehre kazandırdığı projeler ile sosyal hayatı canlandıran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sanat Sokağı etkinliklerine de ev sahipliği yapan...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:50
Sokak müzisyenleri Başkan Yılmaz için çaldı

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sokak müziği yapan genç müzisyenlerini ziyaret etti.

Şehre kazandırdığı projeler ile sosyal hayatı canlandıran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sanat Sokağı etkinliklerine de ev sahipliği yapan Çavuş Sokak’ta gitar çalan öğrencileri ziyaret etti. Bu tarz etkinliklerin sosyal yaşamı canlandırdığını belirten Başkan Yılmaz, "Karesi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik çalışmalarına önem veriyoruz. Bu çalışmaların içinde şehirdeki sosyal yaşamı canlandırmak, insanların özellikle çarşı merkezinde kaliteli zaman geçirmesini sağlamak var. Yaptığımız projelerle de bunu başardığımızı düşünüyorum. Gençlerimiz de ellerine gitarı alıp sokağa çıkıyor, müzik yapıyorlar ve sosyal yaşama bir renk katıyorlar. Vatandaşlarımız bu gençlerimizin müzikleriyle alışveriş yaparken eğleniyor, sokakta mutlu vakit geçiriyor. Ben gençlerimizin yaptığı bu işi gerçekten değerli buluyorum. Karesi Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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