Şefkatli ellerden yoksul aileler için anlamlı yemek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına adet Hızır gibi yetişmesiyle gönlerde taht kuran Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, yoksul vatandaşların ihtiyaçlarına destek olabilmek için bir yemek düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama Oteli’nde 17 Mart günü saat 20.00’de düzenlenecek yemekte, Afrin’de süren harekatta şehit olan Mehmetçikler nedeniyle herhangi bir müzikli etkinlik ve alkollü içkinin bulunmayacağı açıklandı.

Düzenledikleri nezih yemekle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına düzenledikleri yemeğin, Türkiye gündemindeki Afrin’den gelen şehit haberleri nedeniyle, nezih bir koşullarda sessiz ve sakin bir ortamda yenileceğini belirtti.

Düzenledikleri yemekle hem dernek üyeleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamayı bir yandan da elde edilecek gelirle daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmayı planladıklarını kaydeden Fatma Cavlı, “Biz dernek olarak hayırsever insanlarla, yoksul vatandaşlarımız arasında gönül köprüsü oluşturuyoruz. Bu yüzden de ülkemizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle düzenlediğimiz yemek, bir eğlence atmosferinde değil, ilçe protokolümüzden de gelecek katılımcılarımızla sohbet havasında geçmesini uygun gördük. Burada amaç, ihtiyaç sahibi insanlarımız için bir arada olabilmektir. Bu yüzdende tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu anlamlı yemeğimize bekliyoruz” diye konuştu.