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Şampiyon olan takımın kaptanını havuza attılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Futbol Takımı, Balıkesir Üniversitesinin düzenlediği Rektörlük Kupası’nda şampiyon olunca davullu klarnetli kutlama yapıldı. Kutlama sırasında takım kaptanı Batuhan...

Şampiyon olan takımın kaptanını havuza attılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Futbol Takımı, Balıkesir Üniversitesinin düzenlediği Rektörlük Kupası’nda şampiyon olunca davullu klarnetli kutlama yapıldı. Kutlama sırasında takım kaptanı Batuhan...

15 Nisan 2018 Pazar 11:21
Şampiyon olan takımın kaptanını havuza attılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Futbol Takımı, Balıkesir Üniversitesinin düzenlediği Rektörlük Kupası’nda şampiyon olunca davullu klarnetli kutlama yapıldı. Kutlama sırasında takım kaptanı Batuhan Önal da arkadaşları tarafından havuza atıldı.

Okul bahçesindeki havuz başında düzenlenen kutlamaya Okul Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban ve Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Muammer Bezirgan da katıldı. Balıkesir’de düzenlenen Rektörlük Kupası karşılaşmalarında 16 takım arasında birinci olan futbol takımı büyük coşku yaşadı. Okula dönen futbol takımı için okul bahçesinde düzenlenen kutlama da büyük heyecan yaşandı. Kupayı kaldıran üniversiteli sporcular, davul klarnet eşliğinde oyunlar oynadı. Kutlamanın sonunda Takım Kaptanı Batuhan Önal’ın arkadaşları tarafından havuza atılması da kutlamalara damgasını vurdu. Başarılı sporcuları kutlayan Okul Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban, ”Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Kupası, 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir çok branşta gerçekleşti. Bu branşlardan bir tanesi de futboldu. Futbolda da Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu olarak bu yıl şampiyon olduk. 40 bin tane öğrencisi olan 11 tane fakültesi, 13 tane meslek yüksek okulu, 5 tane yüksek okulu olan Balıkesir Üniversitesinde BUBYO olarak 2011 yılından beri sürekli mücadele verdiğimiz, bundan önce, üçüncülük elde ettiğimiz fakat finale kalamadığımız, fakat ilk kaldığımız finalde de şampiyon olduğumuz bir yıl yaşadık. Tüm öğrencilerimle, özellikle akademik personel ve idari personelim adına futbol takımını kutluyorum” dedi. Müdür Yardımcısı ve Teknik Direktör Yrd.Doç.Dr.Muammer Bezirgan’da, ”Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu futbol takımı olarak bu gün Rektörlük Kupasında şampiyon olduk. Toplam 16 takımın katıldığı rakiplerimizi eleyerek tarihimizde ilk defa şampiyonluk aldık. Bende, bu takıma teknik direktörlük yapmaktan büyük mutluluk duydum. İnşallah, gelecek yıllarda da aynı başarıyı sürdüreceğimize inancımın tam olduğunu belirtmek isterim” dedi. Takım Kaptanı Batuhan Önal ise,” Zorlu bir süreçten geldik. Arkadaşlarımızla aylarca bunun için uğraştık. Hak ettiğimiz her şeyi aldık. Bu gün kupayı aldık. Okulumuza getirdik. En büyük mutluluk bizim için bu. Bütün arkadaşlarımız burada. Hocalarıma ve herkese teşekkür ediyorum. Bize çok güzel olanaklar sağladılar. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum” dedi. Kaptan Yardımcısı Abdülkadir Küçük de,” Bütün arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. Hocalarımızı kutluyorum. Bizi yalnız bırakmayan BUBYO’lulara teşekkür ediyorum. Hepsinin ağzına yüreğine sağlık” dedi.
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