Öğrencilere motivasyon gezisi düzenlendi

Balya İmam Hatip Ortaokulu’nun dikkat çeken etkinliklerine motivasyon gezisi de eklendi.

Gezi kapsamıında sabah saatlerinde Balya’dan çıkan öğrencilerin ilk durağı Havran Kocaseyit köyü oldu. Öğrenciler burada Kocaseyit anıtı ve müzeyi görme imkanı bulurken, Koca Seyit’in torununun dilinden Kahraman’ı daha yakından tanıma fırsatı buldular. Koca Seyit’in torununun etkili anlatımından etkilenen öğrenci ve öğretmenler duygu dolu anlar yaşadılar.

Koca Seyit’in mezarını ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler burada Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’e dua edip fatiha okudular. Öğrenciler buradan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geldiler. Burada okulu gezen öğrenciler, daha sonra Burhaniye’ye geçti. Burhaniye’de bulunan 15 Temmuz şehidi Mustafa Serin’in mezarı başında dua eden öğrenciler, ‘Şehitler Ölmez’ derken gözleri doldu. Buradan Cunda Adası ve Şeytan Sofrası’na çıkan öğrenciler yöreyi ilk defa görebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Öğrencilerin son durağı ise Ayvalık ilçe merkezi oldu. Burada Ayvalık tostu yiyen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Gezi kapsamında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren gören öğrenciler, okul müdürü Ahmet Kürcen ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.