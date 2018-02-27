Öğrencilerden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yardım

Balıkesir’in Gömeç ilçesi Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulunda BENGİ Projesi kapsamında yürütülen değerler eğitimi ile ilgili olarak “damlaya damlaya göl olur” öz deyişinden yola çıkarak “Değerlerimle büyüyorum, ülkemi çok seviyorum, buda benden olsun, harçlığımı veriyorum” sloganıyla başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yardım kampanyasına yoğun katılım oldu.

Kampanyanın son gününde Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Albay, Okul Müdürü İsmail Damar, Müdür Yardımcısı Veli Gezer, öğretmenler, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Deniz Pala, veliler ve öğrencilerin katılımıyla okulda kampanya final töreni gerçekleştirildi. Tören sunumu Öğretmen Bircan Savuran yaptığı etkinlikte Okul Müdürü İsmail Damar “Ülkemize uzanan ellerin kırıldığı, hain gözlerin oyulduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve onun bağrından kopan Türk Silahlı Kuvvetlerinin düşmana demir bir yumruk gibi indiği, Mehmetçiğimizin hain terör yuvalarını darmadağın ettiği bu süreçte ordumuzun yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. BENGİ Projesi ile “Değerlerimizle büyüyorum, ülkemi çok seviyorum” diyerek yardımlaşma, dayanışma, vatan sevgisi temalarımızın işlendiği bu süreci böylesi bir etkinlikle taçlandırmak istedik. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende 3-B Sınıfı Öğrencisi Lütfü Gür,ün “Bayrak” şiirini okumasının ardından okul korosu tarafından “Türkiyem” türküsü söylendi.

Kaymakam Önder Coşğun “Böylesine anlamlı ve önemli bir kampanyayı başlatan okul yönetimine, emek veren öğretmenlerimize, destek veren katkıda bulunan öğrencilerimize ve değerli anne babalara teşekkür ediyor kutluyorum. Gerçekten son derece anlamlı ve önemli bir değerimize sahip çıkmak yaşatmak önemli. Şeklinde konuşmasının ardından kampanyaya destek vermemesiyle kampanya son buldu. Zeytin Dalı Harekeatı ile başlayan Afrin Operasyonları başta olmak üzere ülkemiz savunmasında kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanındayız.

Afrin’ deki kahramanlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Yaptığımız yardımlar belki bir tankın, topum, silahın, merminin, iha’ya da siha’nın yapımında kullanılacaktır. Ülke savunmasına katkıda bulunmanın, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmanın hazzını yaşıyoruz. Buradan kahraman Mehmetçiğimizi selamlıyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir rahmet ve minnetle anıyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”dedi.