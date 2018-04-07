Öğrenciler geleneksel yöntem ile zeytinyağı sabunu yaptılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere zeytin ve zeytin ürünlerini tanıtmak amacıyla Edremit Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO) ortaklığında; Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO Zeytincilik Programı Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak rehberliğinde deneysel bir proje yapıldı.

Programa; Kaymakam Ali Sırmalı, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Raif Sakin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Zeytincilik Programı Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak katıldı.

Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümünde okuyan 20 öğrenci ve öğretmenleri, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi ve Edremit Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 20 öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte geleneksel yöntemler ile zeytinyağı sabunu yapıldı. Edremit Kaymakamı Sırmalı zeytinyağı sabunu yapımına bizzat iştirak etti.