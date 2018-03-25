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Obizeteye inat 10 bin adım attılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilçe sağlık müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan ’Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Programı’ çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilcisi Dr. Neşe Zengin’in...

Obizeteye inat 10 bin adım attılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilçe sağlık müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan ’Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Programı’ çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilcisi Dr. Neşe Zengin’in...

25 Mart 2018 Pazar 11:49
Obizeteye inat 10 bin adım attılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilçe sağlık müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan ’Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Programı’ çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilcisi Dr. Neşe Zengin’in yanı sıra müdürlük bünyesindeki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da destek verdiği yürüyüş Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde gerçekleşti. Yürüyüşe yaklaşık 150 kişi katıldı.

Ayvalık Belediyesi’nin ‘Sağlığım için günde 10 bin adım atıyorum’ yazılı tişörtler bastırdığı yürüyüş organizasyonuna, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası da meyve desteğinde bulundu.

‘Hareketli Yaşa Sağlıkla Kal” pankartıyla gerçekleşen yürüyüşle ilgili konuşan Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Uğur Koçak, kronik hastalıklarla mücadele edilebilmesi için en önemli unsurun iyi bir beslenme alışkanlığına sahip olunması gerektiğini belirtti.

Her vatandaşın düzenli hareketin yanı sıra günde en az 10 bin adım atması gerektiğini belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Uğur Koçak, “Sağlıklı bir geleceğe kavuşmamız için bunlar önemli şartlardır. Biz bugün buna bir farkındalık oluşturabilmek için toplandık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bu çalışmamız için bizlere destek veren Ayvalık Belediyesi ile Sebze ve Meyveciler Odası’na, katılımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Koçak, düzenledikleri yürüyüşün 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’na tesadüf etmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu sözlerine ekledi.
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